Tomané diz que FC Porto "pode vencer facilmente o Young Boys", mas lembra Krasnodar

Tomané ajudou o Estrela Vermelha a eliminar a equipa suíça da Liga dos Campeões e, por aquilo que viu nos dois jogos, acredita que os dragões são claramente favoritos.

Tomané conhece bem o Young Boys, equipa que esta quinta-feira joga no Estádio do Dragão. O avançado português que trocou o Tondela pelo Estrela Vermelha de Belgrado defrontou a equipa suíça no play-off de acesso à Liga dos Campeões e não tem dúvida: os dragões são favoritos.

"É uma equipa que está ao alcance do FC Porto. Acredito até que o FC Porto pode ganhar facilmente ao Young Boys", declarou o avançado a O JOGO, deixando, no entanto, um aviso: "O Krasnodar também era fácil e depois as coisas complicaram-se."

Tomané trocou o Tondela pelo Estrela Vermelha e ajudou a mandar o Young Boys para a Liga Europa

A confiança de Tomané é alicerçada naquilo que viu nos dois jogos com o Estrela Vermelha. Depois do empate (2-2) na Suíça, nova igualdade em Belgrado (1-1), resultado que atirou o conjunto helvético para a Liga Europa. "O Young Boys é uma equipa que joga de uma forma simples. Aposta nas bolas longas e em cruzamentos constantes. Se for preciso, não tem problemas em cruzar do meio-campo. É uma equipa que tem um processo simples", garante o avançado português, deixando alguns aspetos que podem ser explorados pelos comandados de Sérgio Conceição. "Como os laterais são muito ofensivos e jogam quase como extremos, o FC Porto pode explorar as costas desses jogadores. O Young Boys aposta muito na subida dos laterais e depois tem dificuldade em recuperar quando perde a bola".

Face à estratégia utilizada por Gerardo Seoane, treinador do Young Boys, Tomané deixa um aviso aos defesas-centrais do FC Porto, concretamente Pepe e Marcano. "A maior dificuldade que o FC Porto pode ter é em anular as bolas aéreas que são metidas constantemente através de cruzamentos longos. Se eles jogarem com dois avançados, o FC Porto pode ter problemas nessa situação, até porque são jogadores muito altos, mas o FC Porto também tem centrais altos e com bom jogo aéreo para anular esse ponto forte deles".

Tomané considera o Young Boys "uma equipa muito coletiva e com poucas individualidades", destacando, ainda assim, a presença do ex-benfiquista Sulejmani, jogador que cumpre a quinta temporada consecutiva ao serviço do conjunto suíço. "O Sulejmani é uma exceção no Young Boys. Ele tem muita qualidade",destaca, admitindo ainda que David von Ballmoos "é um bom guarda-redes". Já no meio-campo, garante que não há nenhum jogador que se destaque, precisamente por tratar-se de "uma equipa muito coletiva". A confiança na vitória do FC Porto é tal que Tomané assegura que a equipa de Sérgio Conceição "só tem de jogar o seu normal, como costuma fazer, até porque o jogo do Young Boys não é difícil de anular". "O FC Porto é superior e jogando como costuma fazer, acredito que vai ganhar", completou.

Apesar de estar agora no Estrela Vermelha, o ex-Tondela continua a acompanhar o campeonato português e não vê muitas diferenças no FC Porto relativamente à época passada, apesar da saída de vários jogadores nucleares. "Mantém as mesmas características de época passada e privilegia o jogo direto através do Marega e pelas alas. Tem jogadores que vieram acrescentar muita qualidade, nomeadamente o Luis Díaz e o Uribe. O FC Porto reforçou-se muito bem", elogia, perspetivando uma grande época. "O FC Porto começou mal, o que pode ser encarado com normalidade, devido às muitas mudanças no plantel, mas é uma equipa que tem vindo a crescer e que tem tudo para fazer um bom campeonato e uma boa Liga Europa".

O Young Boys ao raio X

Pontos fortes:

- O Young Boys aposta com insistência nas bolas longas e nos cruzamentos constantes

- O bom jogo aéreo dos avançados costuma criar problemas, sobretudo através do camaronês Nsamé (1,88m)

- Numa equipa que até sofre muitos golos, o guarda-redes David Van Ballmoos dá tranquilidade

- O ex-benfiquista Sulejmani dá qualidade técnica a uma equipa sem muitas individualidades

Pontos fracos:

- Como os laterais do Young Boys sobem muito, depois têm dificuldade para recuperar quando a equipa perde a bola

- Não é uma equipa muito criativa, sobretudo no meio-campo

- A aposta sistemática nos cruzamentos torna o Young Boys previsível e fácil de anular

- Sofre muitos golos. Esta época, em 10 jogos em todas as competições, sofreu 10