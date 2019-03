Sérgio Conceição respondeu a Tite, que confessou preferir ver Militão a central e não a lateral direito

Tite prefere Militão a central: "Eu também prefiro ver o Neymar a ponta de lança em vez de jogar na ala... Podem dizer ao Tite que o treinador do FC Porto gosta mais de ver o Neymar a jogar no centro do que na ala. Militão a jogar na direita coincide com a lesão de Maxi e a vinda de Manafá, que ainda não estava adaptado. Teve um espírito fantástico naquilo que foi interpretar uma posição que há uns meses não desempenhava, mas que conhece bem. Dar os parabéns e isso também é demonstrativo de todos os Militões que existem no nosso plantel. Sacrificam-se sempre em prol do grupo e isso é fantástico".

Palavras de Pinto da Costa: "O que o presidente disse está dito. É verdade que nos aproximamos do fim do campeonato e que todos os jogos são importantes. É uma carga grande sobre as equipas. Uns lutam para ser campeões, outros lutam pela Liga Europa, outros para não descer de divisão. Estamos habituados a isso, a ter testes decisivos de 3 em 3 dias. Faz parte da nossa vida, do nosso trabalho. É verdade, caminhamos para o fim, o jogo com a Roma a eliminar e temos que ganhar. Este jogo com o Benfica já é mais diferente, é muito importante mas não é decisivo. Os jogos têm o seu peso e importância, o mais importante é sempre o próximo".

Embalo final: "Vocês acham que sou repetitivo, mas não é este jogo que nos dá um embalo, é o trabalho diário. Poderá haver um ou outro jogo que não corra tão bem, mas o nosso trajeto não será diferente porque entretanto houve um ou outro tropeção. Não vão haver dúvidas naquilo que é a capacidade dos jogadores de estar no máximo, aceitação da nossa mensagem e da nossa exigência de trabalho. Isso para mim é que é fundamental. Depois há uma ou outra situação que não corre tão bem, faz parte. Importante é chegar ao fim e dizer que o tropeção não foi importante, porque chegámos em primeiro. Depois deste haverá mais 10 jogos e 30 pontos em disputa. Olhamos para o que é o nosso trabalho diário e todos os parâmetros que já falei".