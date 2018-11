"Ter dificuldade para arranjar comida, isso foi a maior pressão da minha vida"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, é um dos participantes no World Scouting Congress, que decorre no Porto.

Ser treinador: "Depois de uma carreira de jogador profissional, era mais fácil para mim ficar numa zona de conforto, com alguma estabilidade financeira que tinha e a família feliz. Mas é preciso sonhar numa dimensão grande, porque sonhar ainda não paga impostos. Foi pelo meu caráter, maneira de ser e forma ambiciosa de ver a vida e cumprir objetivos que decidi ser treinador. Apaixonado pelo treino e pelo jogo, pelo futebol foi assim que comecei como adjunto do Standard de Liège. Hoje compreendo um bocadinho a dificuldade que os treinadores tinham em lidar comigo como jogador."

"Hoje compreendo um bocadinho a dificuldade que os treinadores tinham em lidar comigo como jogador"

Paixão para além do treino: "Ser treinador é mais do que chegar ao treino, fazer um exercício fantástico, com grande dinâmica, sempre com bola, ver os jogadores contentes. É muito mais trabalhoso que isso. É preciso muita dedicação e paixão. A paixão é a base de tudo que conseguimos alcançar na nossa vida. Isto se tivermos paixão, juntamente com determinação e ambição. Ser treinador exigiu de mim muito daquilo que ser jogador exigia. Na altura procurava treinar bem e ir para casa com a família. Agora tenho de liderar homens e uma equipa de futebol e isso são diferentes departamentos onde tudo é feito ao pormenor para que em alta competição estejamos sempre a um patamar elevadíssimo para conseguir o mais importante, que são os resultados".

"Essa pressão diária que eu meto a mim mesmo e ao meu staff faz-nos bem e eu lido bem com ela"

Pressão é o lado menos positivo: "Eu acho que é super positivo termos pressão. É sinal que estamos num grande clube. A vida são constantes desafios. A maior pressão que tive e de forma não tão consciente foi quando era miúdo ter alguma dificuldade para arranjar comida. Isso foi a maior pressão da minha vida. A partir do momento em que tenho capacidade para trabalhar e cabeça para pensar, depende tudo de mim. Essa pressão diária que eu meto a mim mesmo e ao meu staff faz-nos bem e eu lido bem com ela. É essa pressão que nos faz estar desconfiados, alerta e ser exigentes connosco e com os outros. É a estrada para se chegar mais facilmente ao sucesso. Essa pressão é boa,. É fantástica.