Sérgio Conceição fez a antevisão ao encontro com o Braga da meia-final da Taça de Portugal.

Pressão do lado do Braga?: "Não sei o que se passa no Braga, vi e li o que o presidente veio dizer, mas acho que nos últimos anos todos os treinadores que lá passam têm a pressão de lutar pela Taça de Portugal. O Braga é o quarto grande, a par do V. Guimarães, que este ano, principalmente, tem feito um bom campeonato. Mas isso é um problema do Braga. Tenho de me preocupar com os meus problemas e não são poucos".

Brahimi: "Está melhor do que no último jogo em Tondela e partir do momento em o departamento médico me diz que ele está disponível, eu conto com ele. Optei por o deixar no banco no outro jogo, amanhã vamos ver".

Semana importante?: "Se correr tudo bem em termos de saúde, se me levantar todos os dias e vir trabalhar com alegria vai ser uma semana ótima. Não sei o que vai acontecer amanhã, mas estamos focados no Braga e depois falaremos desse jogo com o Benfica".

Opções: "O Soares estava castigado e já pode jogar. Temos de ter atenção aos períodos de recuperação. Se houver um ou outro jogador que, dentro daquilo que é a carga de jogos, vai perder mais caso jogue, aí sem dúvida que não vai jogar".

Plano emocional: "É fundamental que os jogadores estejam bem emocionalmente, mas não houve uma preparação diferente para este jogo. É uma competição que temos muita vontade de conquistar e com esse foco vamos olhar para a equipa e perceber quais são os jogadores que, no plano físico e emocional, são os melhores. Fazemos sempre isso. Mas aqui todos querem jogar, têm espírito de sacrifício e nesse aspeto estou completamente tranquilo".