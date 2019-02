"Telles? Não prometemos nada, os que foram convocados estão mais perto"

Cléber Xavier, adjunto de Tite, selecionador brasileiro, desfaz-se em elogios no que toca a Éder Militão. Hipóteses de Alex mais curtas.



Não há ninguém no FC Porto com mais hipóteses de ser chamado para os próximos compromissos do Brasil do que Éder Militão. O defesa foi observado pelos dois principais adjuntos de Tite nos últimos jogos e Cléber Xavier abriu-lhe a porta do regresso ao Escrete numa entrevista ao canal "Esporte Interativo". "Ele foi chamado para lateral e central nas últimas convocatórias e esteve bem, mas na lateral temos as opções definidas. Seja como for, o Militão fez um bom jogo [com o Belenenses] e marcou um golaço, porque é um bom jogador no futebol aéreo e é um menino com potencial e um futuro brilhante. O facto de fazer duas ou três funções também ajuda", explicou o auxiliar de Tite, mais cauteloso quando confrontado com a hipótese de Alex Telles ser chamado à canarinha.

"Não prometemos nada, até porque ainda não foi convocado e os que foram estão mais perto. Temos três jogadores que lutam pela posição, que são o Marcelo, o Filipe [Luís] e o Alex Sandro, e depois ainda há o Ismaily, que chamámos em vésperas do Mundial. Mas não definimos nada com antecipação. Digamos que estes nomes são os cinco melhores laterais-esquerdos do Brasil", referiu.