"Talvez seja a última derrota. Não gostamos de perder, somos os campeões nacionais"

Sérgio Conceição analisou o facto do FC Porto, após perder com o Benfica à sétima jornada, ter já igualado o número de derrotas da época passada na I Liga

Sobre o jogo: "Muito competitivo com dias equipas que conhecendo-se bem anularam-se naquilo em que são os pontos fortes. Na primeira parte penso que tivemos um jogo equilibrado , mas em algumas situações podíamos ter definido de outra forma. Faltou aqui e acolá alguma ousadia na primeira parte e penso que o Benfica não chegou à nossa baliza com perigo"

Após intervalo: "Na segunda parte a entrada do Benfica foi forte. Houve a situação do Casillas, houve pendor mais forte do Benfica nos primeiros 25 minutos e depois na parte final, antes da expulsão, chegamos com algum perigo à baliza do Benfica. A expulsão faz parte do jogo. O empate seria mais justo

A derrota: "Nós não gostamos de perder, somos os campeões nacionais e com muto mérito . Vamos lutar muito pelo bicampeonato. Estamos habituados a vitórias e a ganhar três pontos. O campeonato é longo e vamos com certeza ser mais competitivos até ao final do campeonato. Tenho um grupo de jogadores e homens que sente que podiam fazer um pouco mais"

Duas derrotas: "Não olho satisfeito, mas talvez seja a última derrota. Conheço os jogadores que tenho e neste momento olho desiludido por não termos dado uma resposta como a queríamos, mas convicto de que faremos um bom campeonato. Vamos lutar até final, sabemos o que queremos. Estes jogadores são pessoas sérias e deixam-me tranquilo"

Palavra ao árbitro: "Não era fácil, um jogo de muitos duelos e disputa de bola num ambiente difícil. Não foi pelo árbitro que perdemos