TAD dá razão a Francisco J. Marques no caso de Brahimi

Caso é referente ao recurso do diretor de comunicação do FC Porto depois ter sido punido, pelo CD da FPF, por declarações sobre a expulsão de Brahimi no Braga-FC Porto de 2016/17

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) decidiu a favor de Francisco J. Marques no recurso apresentado contra o castigo de 22 dias de suspensão, aplicado pelo CD da FPF, na sequência de críticas efetuadas ao árbitro Tiago Antunes, após o Braga-FC Porto, da época de 2016/17. Considera aquele órgão judicial que as considerações do diretor de Informação e Comunicação do FC Porto não tiveram como objetivo lesar a honra do árbitro e que traduzem "uma crítica lícita, em face do direito de liberdade de expressão, reconhecido constitucionalmente". A decisão chegou ao Dragão na segunda-feira, mas o CD ainda poderá recorrer para o Supremo Tribunal Administrativo, como, de resto, já aconteceu em casos anteriores.

Em causa a suspensão de 22 dias que o CD aplicou após reparos ao árbitro Tiago Antunes

Em causa, recorde-se, esteve o facto de Francisco J. Marques ter acusado Tiago Antunes de "dualidade de critérios" e de "mentir", depois de o árbitro Hugo Miguel ter escrito no relatório que Brahimi havia encostado a cabeça ao então quarto árbitro. O argelino foi suspenso por dois jogos na sequência do desafio com os arsenalistas, mas, posteriormente, Antunes foi chamado a depor no TAD e a pena foi reduzida para metade.