Suspense por Corona e os três candidatos ao lugar do mexicano

Corona com o fisioterapeuta Telmo Sousa no relvado do estádio do Feyenoord

Mexicano entrou mais tarde no treino de adaptação ao De Kuip e só fez corrida nos 15 minutos abertos à Imprensa. Conceição explicou que o ala se encontra numa luta contra o tempo

Corona joga ou não com o Feyenoord? A questão tem marcado os últimos dias do FC Porto e ainda não foi ontem, quarta-feira, que encontrou resposta. O mexicano seguiu viagem com a equipa para a Holanda, tal como O JOGO antecipou, mas tudo o que se viu no treino de adaptação ao De Kuip e que Sérgio Conceição disse na antevisão só serviu para alimentar mais o suspense.

Saravia seguiu na comitiva portista para a Holanda, mas Manafá assume-se nesta fase como o principal candidato a entrar no onze se Tecatito não recuperar. E ainda há Mbemba...

Se Tecatito não recuperar dos problemas de índole muscular que o afetam desde a deslocação a Vila do Conde, o treinador portista tem em Roterdão três jogadores que podem atuar do lado direito da defesa: Manafá (o principal candidato à titularidade), Saravia (lateral-direito de raiz) e Mbemba. Mas vamos por partes.

Depois de ter passado os dois dias anteriores à viagem apenas a fazer tratamento, Corona esteve no treino de adaptação ao relvado do De Kuip. No entanto, o mexicano subiu mais tarde que os restantes companheiros e, nos 15 minutos permitidos à comunicação social para recolha de imagens, limitou-se a realizar corrida na companhia do fisioterapeuta Telmo Sousa, mas estava de chuteiras.

Talvez por isso Sérgio Conceição tenha deixado todas as hipóteses no ar. "Ainda não sabemos [se Corona pode jogar]", informou o treinador em declarações à SIC. "Todas as horas são importantes e vamos ver até amanhã [hoje, quinta-feira], à hora do jogo, para ver se dá para jogar", esclareceu.

Seja como for, Conceição não se mostrou preocupado com a eventualidade de o Tecatito não receber luz verde do departamento médico. "Toda a gente tem de conhecer os colegas, porque os jogos são decididos nos detalhes e ganham-se no "timing" de um passe ou num movimento na frente. São coisas automatizadas e trabalhadas durante a semana", garantiu.

"Independentemente de quem jogar a lateral-direito, vai dar uma resposta dentro do que quero para a equipa, tanto com bola como sem bola", referiu o técnico dos azuis e brancos, que esta temporada já utilizou três elementos diferentes no lado direito da defesa: Corona (o mais utilizado de todos), Manafá e Saravia.