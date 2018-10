Superclássico pode ser oportunidade de ouro para Éder Militão

Selecionador escondeu a equipa no treino de domingo, mas alguma Imprensa brasileira garante que o ex-São Paulo vai ter uma nova oportunidade para cimentar a sua posição na canarinha.

Éder Militão tem mais um treino, o desta tarde, para convencer Tite, selecionador brasileiro, a dar-lhe a titularidade no superclássico das Américas. O Brasil defronta a Argentina na terça-feira à tarde, em Jidá, Arábia Saudita, e o central do FC Porto pode ser uma das novidades no onze. A confirmar-se, esta será uma grande oportunidade para o reforço dos azuis e brancos ganhar pontos e cimentar ainda mais a sua posição no escrete. Tite tem, por hábito, mostrar quais as suas intenções nos treinos, tornando pública as suas escolhas. Normalmente, o técnico separa os titulares ainda na parte do treino aberta à Imprensa, mas no domingo pediu para que a atividade fosse programada de modo a esconder a equipa.

Porém, alguns jornais locais garantem a presença do central do FC Porto. E para fazer dupla com o experiente Miranda, central que está em fim de contrato com o Inter de Milão e que voltou a ser colocado na órbita do campeão nacional, precisamente para salvaguardar uma eventual venda de Militão no verão.

Se jogar, o portista não vai defrontar Messi - pediu para não ser convocado - mas mesmo assim esse será certamente um dos maiores desafios da ainda curta carreira do jogador e poderá ajudar a valorizá-lo, numa altura em que se multiplicam as notícias sobre o alegado interesse e observações por parte de vários "tubarões" europeus.