Sporting ultrapassado e líderes europeus nos duelos aéreos

O FC Porto passou ainda a ser a equipa mais concretizadora de cabeça (11) na Liga, ultrapassando o Sporting. Aboubakar com três tentos e Diego Reyes, com dois, em destaque neste item particular. Mais: nenhuma outra equipa dos principais campeonatos ganha tantas bolas no ar.

Foi no "reino dos céus" que o FC Porto arrancou a vitória sobre o Braga. Os três golos foram marcados de cabeça - só o Sporting, com o Chaves, tinha conseguido tal proeza nesta época - e já são onze festejados dessa forma, num novo máximo do campeonato. O FC Porto tem agora mais um do que o Sporting. Mas mais impressionante é o domínio aéreo em todas as disputas de bola. Com 64 por cento de duelos ganhos, a equipa de Sérgio Conceição apresenta o melhor registo entre as principais ligas europeias.

O FC Porto ganha 57,2% dos duelos ofensivos pelo ar. Defensivamente, a média é ainda mais impressionante: 69,5%. Somados os dois, os dragões situam-se à frente de vários colossos. O segundo mais forte neste aspeto é o Paris Saint-Germain, de acordo com os dados da "GoalPoint/Opta", como se pode ver na infografia. A Juventus a fechar o pódio. Curioso é o quinto posto ocupado pelo Belenenses. Os rivais dos portistas no campeonato apresentam 56,1% (Sporting) e 49,7 % (Benfica). O Liverpool, adversário na Liga dos Campeões, tem apenas 47,1% e este pode ser um dado importante a explorar por Sérgio Conceição na eliminatória contra os ingleses.

O FC Porto dominou nas alturas contra o Braga e, curiosamente, não contou com os dois jogadores mais "fortes" nos duelos defensivos: Marcano e Danilo. O central apresenta uma incrível percentagem de 86% de duelos ganhos e o trinco chega aos 80%.

Em média, o FC Porto ganha 21,3 duelos por jogo, contra 18,6 do Belenenses e 17,9 do Boavista. O Sporting apresenta um registo de 15,2 duelos aéreos ganhos por jornada e o Benfica 13,9. O V. Setúbal é a pior equipa da Liga, com apenas 11,9 duelos ganhos.