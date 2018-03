"Sporting? Se foi dentro dos 90 ou no último minuto, isso faz parte do futebol"

Portimão, 25/02/2018 - O Portimonense Sporting Clube recebeu esta noite o Futebol Clube do Porto no Estádio Municipal de Portimão, em jogo a contar para a 24ª jornada da I Liga 2017/18. Sérgio Conceição (Fábio Poço/Global Imagens)

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, anteviu o Clássico com o Sporting, em jogo a contar para a 25ª jornada do campeonato.

Surpresas para o Clássico: "Não gosto muito desse tipo de situações. Tento utilizar os melhores jogadores para cada jogo. Pena que não há muitas opções para haver tantas surpresas, com todas essas lesões que tem havido no plantel. Vou escolher os 11 sem pensar que vou surpreender. Vou escolher o onze que me dá mais garantias para ganhar o jogo".

Consistência defensiva: "Não é só para amanhã. No futebol, nos princípios importantes está a consistência defensiva. A fase defensiva está associada ao processo ofensivo. Não podemos dissociar. Seremos uma equipa forte defensivamente. Ter como base essa consistência defensiva. Não tem que ver com defender mais alto ou mais baixo".

FC Porto num patamar de confiança acima do Sporting: "A confiança vem com os resultados. O Sporting tem tido resultados. A forma como conseguiu, se foi dentro dos 90 minutos, no último minuto, isso faz parte do futebol. O Sporting está na luta pelo título, assim como o Benfica. Esperamos um jogo diferente dos outros com o Sporting. Acho que nós temos uma palavra importante nessa mesma história, estando atentos a alguns pontos fortes do adversários, mas focados no nosso trabalho".

Último terço do campeonato: "A partir do momento em que entramos no último terço do campeonato, sabemos que todos os pontos são importantes. É um jogo que pode valer mais do que os três pontos. Sabemos da importância do jogo, mas sabemos que ainda faltam 27 pontos em disputa. Há muitos jogos pela frente. É uma etapa e um obstáculo importante, que queremos ultrapassar para dar continuidade a esta nossa caminhada para que tenhamos o sucesso que toda a gente quer, que é ter pelo menos mais um ponto que o segundo classificado".