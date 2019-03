"Sou religioso e antes do golo do Kelvin disse: "Meu Deus, arranja uma solução"

Entrevistado pelo Porto Canal, Danilo Luiz, agora ao serviço do Manchester City, compara as emoções com o golo de Kelvin com as vividas no título europeu pelo Real Madrid

Campeão no sofá na primeira época: "Foi uma primeira vez. Estava torcer contra o Benfica e a partir do momento em que empatou viemos para o Dragão e não tinha noção da festa que foi. Era a altura da Queima das Fitas e os jovens e os portistas estavam alvoraçados, emocionados e contentes pelo título"

Segunda época, segundo título: "Senti-me mais campeão do que na primeira vez, porque joguei muitos mais jogos"

Campeonato sem derrotas e Kelvin: "Encontrei o Kelvin, que veio visitar-nos na concentração da seleção, e comentei com o Alex Sandro que nesse campeonato houve um jogo antes com o Braga em que ele entrou com 1-1 e marcou duas vezes. Ele salvou-nos duas vezes. No jogo com o Benfica foi curioso porque eu saí - tive uma dividida com o Matic -, o mister meteu o Liedson e estava há um minuto sentado no banco e como sou muito religioso falei 'Meu Deus se a gente merece esse título arranja uma solução'. Na jogada seguinte o James isola-se e paralisei, mas ele atirou ao poste e depois saiu. Dei um palavrão e sentei-me desanimado. De repente o Liedson faz um passe para o Kelvin, cai sozinho, e ele acerta aquele remate. Nem acreditei. Foi das maiores emoções que vivi. Estava com gelo e corri à volta do campo, nem sei como fiz aquilo. Nunca vivi aquilo. Dois grandes momentos: ganhar a primeira Champions pelo Real Madrid e esse".