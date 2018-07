Éder Militão interessa ao FC Porto: "Estamos disponíveis para negociar"

Ricardo Rocha, coordenador de futebol do São Paulo, admite a saída do central.

Éder Militão é um dos alvos para reforçar o eixo defensivo do FC Porto e o São Paulo mostra-se, agora, disposto a negociar com os dragões, depois de uma primeira fase de alguma intransigência, tendo em conta que se trata de um jogador talentoso e de grande futuro. No entanto, o contrato do central de 20 anos termina já no dia 16 de janeiro de 2019, o que significa que, a partir de segunda-feira, já pode assinar por outro clube por estar a seis meses de terminar a ligação aos são-paulinos.

Ricardo Rocha, antigo defesa-central do Sporting e atual coordenador de futebol do São Paulo, falou em exclusivo a O JOGO e admitiu a possibilidade de negociar o central com os dragões, isto numa altura em que vários clubes de nomeada também estão interessados. "O Éder Militão é jogador do São Paulo, tem contrato com o clube, mas estamos disponíveis para negociar. Estamos a conversar com o empresário dele [Giuliano Bertolucci]", afiançou Ricardo Rocha, sem revelar o valor que o clube brasileiro pretende para libertar o central. E isto porque, garante, "ainda não há um preço definido".

Formado no São Paulo, Éder Militão tem ganho protagonismo e em 2018 já fez 30 jogos, depois de ter alinhado em 22 partidas no ano anterior. Um crescimento sustentado e que demonstra a importância que tem na equipa. No entanto, o jogador recusa renovar o contrato. E se numa primeira fase o São Paulo queria mantê-lo no clube até ao fim do contrato mesmo sem retorno financeiro, certo é que, vendo a possibilidade de o jogador assinar já segunda-feira um pré-acordo que lhe permita sair a custo zero, a estratégia mudou. "Não fechamos a porta ao jogador ", assegurou Ricardo Rocha, garantindo que tudo pode ficar acertado em breve. "Acho que o futuro dele pode ficar definido na próxima semana. Estamos à espera que o empresário dele venha a São Paulo para conversar", revelou.

Em jeito de brincadeira, e tendo em conta a sua passagem por Alvalade, Ricardo Rocha até admitiu que lhe custa reforçar o FC Porto, um concorrente do Sporting, mas mais a sério deu conta do seu profissionalismo. "Negócio é negócio", garantiu.