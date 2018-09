Soares treina já a pensar na Luz

Ainda que o clássico seja difícil de alcançar, o brasileiro tentará, no limite, entrar nas opções para se sentar no banco de suplentes, numa fase mais sobrecarregada do calendário competitivo

Soares evoluiu para treino integrado e está cada vez mais próximo de um regresso à competição, confirmando-se o que o próprio tinha anunciado na véspera, através das redes sociais. O avançado entrou na reta final da recuperação de uma rotura do adutor esquerdo e tem na mira o clássico com o Benfica do próximo dia 7 de outubro, na Luz. Ainda que essa meta seja difícil de alcançar, a possibilidade é real. Afastado desde o início de agosto - acabou lesionado do jogo com o Aves, da Supertaça -, o brasileiro precisará de recuperar alguns aspetos físicos, mas é possível que, no limite mínimo, esteja em condições de se sentar no banco de suplentes, no clássico. Caso contrário, depois terá duas semanas para ficar a cem por cento, uma vez que as competições de clubes voltam a parar para as seleções.

Nesta época, o avançado soma menos de 15 minutos de competição, acumulados precisamente no jogo da Supertaça, no qual foi obrigado a abandonar perto do apito final. De então para cá, Soares soma 54 dias sem competir. Já na época passada, recorde-se, teve problemas musculares no arranque.

Além do brasileiro, no boletim clínico mantêm-se Mbemba (treino integrado condicionado) e Bazoer (tratamento e ginásio). Ontem, os azuis e brancos treinaram de manhã à porta fechada e repetem hoje uma sessão de trabalho fechada (11h00), no final da qual (13h00), Sérgio Conceição fará a antevisão da receção ao Tondela correspondente à 6.ª jornada.

Com o encontro da 2.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões com o Galatasaray quarta-feira, o calendário volta a sobrecarregar-se para o FC Porto, que joga o clássico na Luz apenas quatro dias depois dos turcos.