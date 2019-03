Soares: "O FC Porto é isto, é acreditar até à última gota"

Autor do primeiro golo do FC Porto no triunfo por 3-1 sobre a Roma enalteceu o espírito lutador dos dragões.

Soares marcou o primeiro golo do triunfo do FC Porto sobre a Roma, por 3-1, que colocou os azuis e brancos nos quartos de final da Liga dos Campeões, e realçou a garra da equipa.

"Estamos de parabéns pelo excelente jogo que fizemos, estou muito feliz pela vitória merecidíssima para o clube. Agora há que desfrutar, não é preciso demonstrar a grandeza do FC Porto. É um clube enorme, todo o mundo sabe. O FC Porto é isto, é acreditar até à última gota, como dizem os adeptos", afirmou o avançado brasileiro, para depois concluir sobre o tema:

"Acreditámos sempre e marcámos no final. Fizemos o que o treinador pediu jogar com força, determinação, garra e nunca desistir, e fomos felizes".

O brasileiro agradeceu ainda o apoio dos adeptos.

"Aos adeptos só temos de agradecer. Apoiaram-nos até ao fim. Estamos gratos a toda a nação portista. Fizemos um grande jogo, pelo sentimos uma felicidade tremenda. O adversário não teve grandes hipóteses. Fizemos o que pediu o treinador. Estamos de parabéns. Há que dar continuidade ao trabalho, porque estamos a fazer bem as coisas", disse.