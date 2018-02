Soares falhou FC Porto-Braga e é associado ao Corinthians

Timão procura um avançado. O rumor fez furor nas redes sociais e chegou à Fox Sports

Sem espaço na ficha do último jogo do FC Porto, com o Braga, Soares foi assunto nas redes sociais, num programa de análise e comentário na televisão Fox Sports e em fóruns de adeptos do Corinthians. O brasileiro foi colocado na órbita do Timão, que procura com insistência um avançado para atacar o Paulistão, o Brasileirão e a Taça Libertadores.

A insatisfação que Tiquinho revelou no momento da substituição na meia-final da Taça da Liga, em Braga, com o Sporting, serviu como lenha para a fogueira e não faltaram corinthianos a pedir que a operação (empréstimo) fosse concluída até dia 23 de fevereiro, dia em que encerram as inscrições na CBF. Contudo, a informação não encontrou eco no Dragão. Aliás, Sérgio Conceição aproveitou a última conferência de Imprensa para tentar "reintegrar" o dianteiro, depois de lhe ter colocado em cima dos ombros a decisão de "entrar ou ficar à porta" do plantel. "O problema foi resolvido. É uma opção, um jogador do clube com o qual contamos", declarou o treinador do FC Porto na sexta-feira, antes de optar por levar para o banco de suplentes Gonçalo Paciência e Waris, dois reforços dos portistas em janeiro.