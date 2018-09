Deco: "Soares está mais animado e será muito importante"

Na época passada, Tiquinho também se lesionou a abrir. Quando voltou teve dificuldades em entrar imediatamente no onze e até passou por um problema disciplinar. Mas, logo a seguir, explodiu com golos.

A contas com uma rotura do tendão do adutor esquerdo, Soares permanece em tratamento e longe da vista de Sérgio Conceição. O treinador não conta com o avançado antes do final de outubro e por isso não o inscreveu na Liga dos Campeões. O mal-entendido com Deco, empresário do jogador, está resolvido. Na verdade, nem o agente nem o avançado acharam que a recuperação total demorasse tanto tempo. Mas uma rotura implicaria sempre uma paragem prolongada. E como esta afetou o tendão, mais tempo o jogador estará de fora.

"Ele está mais animado agora. Numa primeira fase, ficou chateado porque percebeu que não poderia ajudar a equipa durante algum tempo. Entretanto, virou a energia para a recuperação e foi-se animando", contou-nos o antigo jogador do FC Porto.

O próprio Deco sabe o que é passar por fases em que tudo parece correr mal. Soares vai na terceira paragem superior a um mês no espaço de um ano. Sem que nada o destrua, o psicológico vai abaixo. "É futebol e infelizmente acontece. Eu próprio, pouco tempo depois de chegar ao FC Porto, passei por um ano assim, com várias lesões. Fico triste por ele, mas sabemos que está a lidar com um departamento médico sério e que vai recuperar. Os jogadores têm de lidar com este tipo de situações, infelizmente. Faz parte do futebol", reforça Deco.

Um mês já passou desde que Tiquinho se magoou no jogo com o Aves, para a Supertaça, que inaugurou a temporada. O pior já lá vai, portanto. "Pouco a pouco, volta a sentir que está recuperar e que voltará a treinar. Acredito que ainda vai ter uma época boa e vai ser importante para o FC Porto", garantiu.

A última época dá-lhe razão. Soares também se magoou no primeiro jogo da temporada, ficou de baixa e demorou a ser novamente primeira opção. Mas, quando a oportunidade apareceu, fixou-se de imediato e contribuiu com oito golos em fevereiro, numa fase em que o Dragão ameaçava quebrar (dois empates nos dois últimos jogos de janeiro), mas manteve-se invicto na Liga e até com resultados confortáveis. Ao todo, Tiquinho marcou onze golos, a que soma 12 do primeiro ano no Dragão. Com regresso marcado para o início de novembro, ainda é bem possível ultrapassar essa marca.