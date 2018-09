Soares entre os convocados para o FC Porto-Tondela

O avançado brasileiro esteve parado pouco mais de 50 dias e regressa bem a tempo de ajudar nas decisões

Tiquinho Soares está de regresso e foi convocado por Sérgio Conceição para o jogo com o Tondela. Se vai jogar ou não, será o treinador a decidir, mas a convocatória confirma a recuperação total de uma lesão contraída há menos de dois meses e que se estimou pudesse custar mais algum tempo de paragem. Nos últimos dias, o avançado vinha dando sinais de que o regresso à competição estava para breve, passando da condição de treino condicionado para treino integrado na reta final dos trabalhos de preparação do jogo com o Tondela. Ontem foi mesmo chamado, mas a titularidade de Aboubakar não está em causa. Aliás, nem é certo que o brasileiro esteja no banco de suplentes, mas a recuperação lança-o definitivamente para o clássico da Luz, a 7 de outubro.

Soares, recorde-se, lesionou-se no jogo da Supertaça com o Aves (4 de agosto), no qual acabaria por acumular apenas 15 minutos de utilização antes de sofrer uma rotura no tendão do adutor da coxa esquerda. Inicialmente, a recuperação apontava para um prazo compreendido entre dois a três meses, pelo que Sérgio Conceição até decidiu não correr riscos e deixou o brasileiro fora da lista de jogadores inscritos na Liga dos Campeões. Nessa altura, o empresário Deco mostrou-se indignado, mas no dia seguinte explicou que conversou com o treinador e percebeu a exclusão. Afinal, o avançado estaria em condições de competir em cinco dos seis jogos da fase de grupos, mesmo que sem o ritmo ideal, por exemplo, para o Galatasaray, jogo na próxima quarta-feira.

Ontem, na conferência de Imprensa de antevisão do jogo com o Tondela, Sérgio Conceição elogiou o avançado brasileiro. "Estou confiante no regresso de um jogador, o Tiquinho [Soares], que na época passada foi um elemento muito importante", destacou o treinador do FC Porto. Resta dar-lhe ritmo e devolver-lhe a confiança.