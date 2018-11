Soares é jogo sim jogo não e tem uma história com o Braga

Decisivo duas vezes esta temporada, o brasileiro ainda não engatou definitivamente, mas regular não podem dizer que não é.

A época de Tiquinho Soares, herói contra o Braga, ficou marcada por uma lesão que lhe custou dois meses, mas, em matéria de golos, o brasileiro até está na média habitual. E se ainda não engatou uma fase verdadeiramente sensacional, a verdade é que regular tem sido. Tiquinho marca jogo sim, jogo não. E ainda não quebrou a regra nos oito desafios que fez, tantos quantos aqueles para os quais foi convocável. É que se a lesão lhe custou dois meses, a não inscrição na Liga dos Campeões também já o afastou de três jogos europeus.

Soares começou em branco com o Aves, marcou no regresso ao Tondela, ficou em branco a seguir com o Benfica, marcou ao Vila Real, não faturou com o Feirense, regressou aos golos contra o Varzim, não o fez com o Marítimo e agora voltou a atacar com o Braga.

Arsenalistas são vítimas preferidas

O Braga está intimamente ligado a Soares. O avançado esteve para ser contratado pelos arsenalistas no verão de 2016, mas tal só aconteceria se a SAD bracarense vendesse Hassan. Como tal não aconteceu, acabou por ser transferido para o rival V. Guimarães. Em matéria de golos, o Braga é uma das vítimas preferidas de Tiquinho. Depois de ter marcado pelo Nacional (2-1) em 2015/16, faturou novamente na época seguinte e em dose dupla, primeiro pelo V. Guimarães (2-1), depois com a camisola do FC Porto (1-1). No sábado, conseguiu o quarto golo contra este adversário.