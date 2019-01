Sete jogadores do FC Porto com o futuro na mão

Jogadores em fim de contrato podem comprometer-se com outro clube a partir desta quarta-feira. Renovação de Herrera e Brahimi só depende deles.

Hoje é o primeiro dia útil de 2019 e é também o primeiro em que, se assim o entenderem, Casillas, Fabiano, Maxi Pereira, Herrera, Brahimi, Hernâni e Adrián López podem comprometer-se com outro clube para a próxima época. A ligação contratual dos sete jogadores com o FC Porto expira dentro de seis meses e, de acordo com a lei Bosman, que entrou em vigor em 1995, são livres para assinarem um pré-contrato com quem desejarem, saindo dos dragões no fim de junho sem que estes tenham direito a uma contrapartida financeira. Herrera e Brahimi, pela importância que têm na equipa e pelo valor de mercado que representam, são os casos mais preocupantes para a SAD. Casillas e Maxi Pereira são situações a rever no final da temporada, porque no acordo celebrado com ambos no verão existe a opção de continuarem até 2020. Já Fabiano, Hernâni e Adrián ainda não foram convidados a renovar e, salvo uma improvável mudança de planos, dificilmente continuarão.

Depois das partidas de Marcano (Roma) e Diego Reyes (Fenerbahçe) a custo zero no final da última temporada, o FC Porto procura evitar o mesmo cenário com Herrera e Brahimi. Ambos receberam propostas de renovação atempadas, ficaram de as analisar e de mais tarde fornecerem uma resposta. No caso do mexicano, como foi tornado público por Pinto da Costa, o desejo passava por uma vencimento na ordem dos seis milhões de euros brutos anuais. Números incomportáveis para a SAD, que foi aconselhada pela UEFA a reduzir os custos com o pessoal e, por isso, muito dificilmente os igualará. No caso do argelino, que há muito alimenta o sonho de jogar na Premier League, o prolongamento do contrato teria ainda um custo adicional de 6,5 milhões de euros, por força do acordo celebrado com a Doyen, que, diga-se, também terá direito à verba se o extremo sair livremente no verão.