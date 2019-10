Sérgio recordou os seis meses passados ao lado de Stam e diz: "Eu atacava e defendia"

Treinador do FC Porto reencontra o holandês, com quem jogou na Lazio.

Sérgio Conceição fez esta quarta-feira a antevisão ao jogo com o Feyenoord, da segunda ronda da fase de grupos da Liga Europa. O treinador dos dragões reencontra Jaap Stam, treinador da equipa holandeses que coincidiu com Sérgio na Lazio nos tempos de jogador.

"Uma pessoa não muito expansiva no balneário, mas era um líder, era alguém com caráter. Passámos apenas seis meses juntos, depois regressei ao meu clube, o FC Porto. Os meses em que coincidi com Stam foram meses com uma convivência fantástica. Como treinador, é uma equipa de um futebol onde se marcam muitos golos. Houve comportamentos diferentes no jogo com o Rangers quando comparados com os do campeonato. Por vezes analisamos as equipas e o mesmo comportamento não se verifica nas competições europeias", afirmou aos jornalistas. Stam disse também que o estilo de Sérgio enquanto jogador também está bem visível agora como treinador.

"Em termos teóricos somos uma equipa com um historial diferente das outras, mas temos de o provar dentro de campo. Temos de correr para ganhar os jogos. O que o Stam disse é verdade, transportamos muito do que nós somos. Eu joguei muitas vezes na lateral direita, atacava e defendia. E gosto que as minhas equipas joguem assim, que ataquem, mas também saibam que têm uma baliza para defender. Esse equilíbrio é fundamental no futebol", continuou.

Sobre Corona, que viajou para a Holanda, mas está a contas com problemas físicos, o treinador do FC Porto mostra confiança em quem ocupar o flanco direito da defesa. "A dinâmica da equipa tem que ver com a relação entre os jogadores. Em termos de grupo, conhecem bem o que se quer. Toda a gente tem de ser conhecedor dos colegas. Independentemente de quem jogar a lateral direito, vai dar uma resposta dentro do que quero para a equipa, tanto com bola, como sem bola", garantiu.