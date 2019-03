Sérgio queria postura mais agressiva frente ao Benfica: O JOGO foi ver os números

Treinador não ficou satisfeito com a perda de preponderância em itens de jogo relacionados com conquistas e perdas de bola e disse-o ao grupo.

Na ressaca da derrota com o Benfica e da ultrapassagem por parte do rival, Sérgio Conceição pediu um FC Porto à... FC Porto para o jogo de quarta-feira contra a Roma e para o que se segue até ao final da época. Para o treinador, só a identidade poderá garantir os 30 pontos que a equipa quer até ao fim da Liga. E isso implica recuperar a agressividade positiva que o treinador não viu contra o grande rival. Conceição já o havia apontado em conferência de Imprensa e, mais a frio, partilhou com a sua equipa essa opinião: o FC Porto foi pouco agressivo com o Benfica, chegou tarde a várias bolas e nem sempre conseguiu condicionar a saída do rival. Em suma, Conceição queria uma postura mais agressiva e lesta no ganho da bola e até deu um exemplo no final do jogo: "Vi um carrinho do Benfica [Samaris] no último instante num lance com o Herrera. Se nós tivéssemos essa agressividade ofensiva, teríamos feito mais do que um golo."

O JOGO foi aos números do jogo e comprovou o lamento de Conceição. No clássico, os portistas fizeram menos três faltas (12) do que a média na I Liga. O Benfica, que, por norma, faz as mesmas 15 infrações dos dragões, não teve problemas em chegar às 21. É verdade que, de acordo com o Tribunal O JOGO, ficaram alguns cartões por exibir, nomeadamente um que até poderia valer a expulsão a Samaris, mas também é garantido que metade destas infrações (10) foram cometidas no meio campo do FC Porto, como forma de condicionar rapidamente a saída de bola do campeão. Os portistas fizeram apenas cinco das 12 totais no meio campo do rival.