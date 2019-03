Sérgio Oliveira convence na Grécia, mas ainda espera por decisão

Gregos só vão tomar uma decisão em relação ao médio do FC Porto no final da temporada.

As exibições de Sérgio Oliveira no PAOK têm agradado aos dirigentes do emblema grego, mas, ao contrário das informações que circularam no domingo, ainda não tomaram qualquer decisão em relação à opção de compra do jogador, cuja cláusula é de 12 milhões de euros.

"Para já ninguém falou com o jogador sobre esse assunto e, já me andei a informar, ninguém me confirmou que alguém do PAOK tenha estado no Porto para negociar o que quer que seja", explicou Amadeu Paixão, representante do médio, a O JOGO.

Sérgio Oliveira soma dois golos em oito encontros disputados desde que se mudou para a Grécia. "Está feliz no PAOK, mas ainda não decidiram nada em relação à opção de compra", acrescentou o empresário. O jogador tem mais dois anos de contrato com o FC Porto e ainda que não esteja posta de parte a possibilidade de os gregos tentarem negociar para baixar a opção de compra, a verdade é que se não houver acordo, Sérgio Oliveira estará de regresso ao Dragão. Aliás, Sérgio Conceição comentou a saída do médio dias depois de ele ter viajado para a Grécia, sublinhando que era um atleta que tinha espaço no plantel e que saiu apenas por querer ter mais tempo de jogo.