Argelino saiu com queixas; o maliano nem chegou a entrar em campo

Lesões Brahimi e Marega: "Estamos sempre atentos e preocupados a situações de fadiga. O Brahimi sentiu fadiga no primeiro tempo e o Marega já tinha queixas no jogo com o Vitória. Hoje sentiu a coxa pesada no aquecimento e foi melhor não arriscar. Tínhamos outros e deram resposta positiva. Isto acontece. Não temos tido muitas lesões. Temos feito gestão interessante. Trabalho nesse sentido com departamento médico. Se tiver mais uma ou outra solução... Se tivesse a certeza que não havia lesões e castigos, mas não temos. Com jogos de três em três dias é preciso muito dos jogadores. Somos equipa que fazemos da intensidade uma constante. Era bom que chegasse alguém. Se não chegar não cai o Carmo e a Trindade.

Mano a mano entre FC Porto e Sporting: "No campeonato é luta a três e com Braga ali perto. Vai ser competitivo até ao final. Na Taça da Liga e Taça de Portugal estamos com o Sporting. Mas agora a nossa concentração e foco está virado para jogo com o Estoril. O campeonato é o principal objetivo. Plantel? Tenho jogadores com qualidade. Não há nada a dizer sobre qualidade. Se vier alguém acrescentar, tem de ter dar algo a mais do que eu já tenho. Os treinadores querem sempre mais, como é óbvio"