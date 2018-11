Sérgio Conceição volta a falar do relvado e lembra "o melhor" que pisou

Treinador do FC Porto voltou a tecer críticas ao estado do relvado do Dragão.

O relvado do Estádio do Dragão voltou a ser alvo de críticas por parte de Sérgio Conceição. Após o triunfo do FC Porto sobre o Belenenses, por 2-0, o treinador dos azuis e brancos referiu não saber o que se passa com o "tapete" de jogo do reduto dos dragões.

"Um relvado muito difícil, principalmente na segunda parte. Não sei o que se passa, tenho de falar com as pessoas que tratam dele. Jogámos praticamente 60 ou 70 por cento do tempo no campo do adversário. Os movimentos, a dinâmica da equipa, são prejudicados com isso", começou por assinalar, recordando aquele que foi, na sua opinião, o "melhor relvado" que viu:

"É preciso que o relvado nos dê as condições que precisamos, sei que é difícil ter do início ao fim do jogo um relvado com qualidade. Estou habituado ao melhor relvado que pisei na vida, que foi o do antigo Estádio das Antas. Mesmo quando chovia era uma maravilha", rematou Sérgio Conceição.