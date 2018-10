Sérgio Conceição: "Vamos para a Rússia tentar representar bem o nosso país"

Treinador do FC Porto recebeu na noite deste sábado o prémio de mérito do núcleo de treinadores do distrito de Aveiro.

Sérgio Conceição recebeu na noite deste sábado o Prémio de Mérito do núcleo de treinadores do distrito de Aveiro. "Estou inscrito no núcleo de treinadores de Aveiro. É um reconhecimento importante, estes prémios individuais têm sempre muita gente por trás, uma equipa técnica, jogadores, uma estrutura que permitiu ter uma época de sucesso e de certeza que vamos querer repeti-la, se possível ganhar mais um outro titulo que nos escapou. Ontem (sexta-feira) tivemos uma festa em Vila Real, na Taça de Portugal e espero que possamos conseguir esse titulo que na época passada não conseguimos", começou por dizer.

Os dragões preparam a deslocação a Moscovo, onde defrontam o Lokomotiv na terceira jornada da fase de grupos da Champions. "O tempo é muito pouco, mas, moralmente, a equipa está bem, agora com toda a gente. Fiquei contente por ver no balneário o plantel completo. Agora é preparar da melhor forma este jogo na Rússia, que será muito importante para nós. Não é decisivo, mas é importante para a nossa passagem aos oitavos de final Liga dos Campeões", afirmou Sérgio.

"Já tivemos oportunidade de ver alguns jogos, não só no campeonato como na Turquia (Galatasaray) e em casa com o Schalke. Vamos preparar a equipa da melhor forma, tendo como base as nossas características e princípios e depois ajustar uma coisa ou outra na estratégia, conhecendo o valor e estratégia do adversário", continuou, abordando ainda o 6-0 ao Vila Real.

"Não julgo os jogadores por 90 minutos. Eles têm de ganhar confiança durante a semana para jogar. O jogo pode não correr tão bem, mas o compromisso e envolvimento durante a semana tem de ser o máximo. É isso que tenho visto nos jogares a quem dei oportunidade de jogar, deram resposta muito positiva", terminou, em declarações aos jornalistas.

O treinador saiu mais cedo do evento, até porque a preparação para o duelo com o campeão russo já arrancou. "Comam e bebam bem, cuidado com a estrada. Tenho que me ausentar, segunda-feira vamos para a Rússia tentar representar bem o nosso país", disse aos presentes.