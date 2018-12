"Sérgio Conceição vai ganhar uma prova europeia", diz António Oliveira

Antigo jogador e treinador do FC Porto vê Sérgio Conceição entre os melhores treinadores da Europa no futuro

O FC Porto foi a melhor equipa da fase de grupos da Liga dos Campeões, somando 16 em 18 pontos possíveis e registando cinco vitórias e apenas um empate no grupo D. Os dragões igualaram assim a marca de António Oliveira, conseguida em 1996/97, e o antigo jogador e treinador do FC Porto deixou largos elogios a Sérgio Conceição.

"Tem que sentir um orgulho enorme pelo facto de o FC Porto ter passado esta fase dificílima, ter passado de uma forma quase imaculada e continuar a afirmar-se como um clube de grande dimensão europeia. Só os grandes clubes conseguem estes feitos. Não é por acaso que se fala hoje de terem igualado um recorde de há 20 e tal anos que tinha sido conseguido numa prova desta natureza. O FC Porto tem demonstrado que é uma equipa com estofo, não só nacional para ser novamente campeão, que é o que todos os portistas desejamos, mas também por continuar numa prova que sabemos ser muito difícil, independentemente das equipas boas que vão ser sorteadas", afirmou António Oliveira, em declarações à Antena 1.

Quanto à maneira como os rivais europeus olham para o FC Porto, António Oliveira acredita que a campanha dos dragões na fase de grupos mostrou aos grandes que merece respeito. "Sem dúvida. Ganha-se o respeito na Europa e no Mundo, de todos os outros adversários, mesmo os mais poderosos, não é falando. É ganhando. O FC Porto fez a primeira fase de uma forma claríssima e inequívoca, demonstrou ser melhor do que os adversários, e naturalmente não vai ser olhado com temor, porque as outras equipas também são boas, mas olham para o FC Porto, para o histórico, para o peso, e principalmente pela forma como o FC Porto de Sérgio Conceição coloca dificuldades ao adversário. Vamos ver até que ponto conseguem resistir a este poderio atacante que Sérgio conseguiu imprimir à equipa. É um caso de estudo, é raro ver uma equipa a jogar como o FC Porto está a jogar, do primeiro ao último minuto do jogo", analisou.

Sérgio Conceição mereceu também elogios por parte do ex-treinador do FC Porto. "Não estou surpreendido. O Sérgio foi sempre um jogador de grande confiança, soube sempre agarrar as oportunidades que teve e que tinha. Preparou-se muito bem para esta função, a opção dele foi continuar a sua vida desportiva como treinador, teve imensos treinadores de grande valor, representou muitas equipas europeias... Tem muitas referências de muitos mestres. Preparou-se muito bem do ponto de vista de psicologia, da metodologia do treino, da própria equipa técnica. O Sérgio é perfecionista, ama o futebol como poucos treinadores e naturalmente tem de estar condenado ao sucesso. Num curto espaço, vai ter sucesso europeu, vai ter de ganhar provas europeias. Não sei se será com o FC Porto, oxalá que o seja, mas se não for, nos próximos tempos, se por qualquer razão não estiver no FC Porto e estiver num clube que lhe dê melhores condições, eu não tenho dúvida que vai conquistar a Europa e que vai ser um dos melhores treinadores da Europa", rematou.