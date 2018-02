Sérgio Conceição: "Ter estes cinco pontos de vantagem é uma dificuldade para nós"

Vila Nova de Gaia, 17/02/2018 - Conferencia de imprensa de Sérgio Conceição esta manhã no auditório do Centro de Treinos Porto/Gaia do Olival, de antevisão do jogo frente ao Rio Ave. Sérgio Conceição (Fábio Poço / Global Imagens)

Sérgio Conceição lembrou que este sábado ainda há três equipas a lutar pelo campeonato.

Análise ao Portimonense: "Esperamos encontrar uma equipa competente, que tem feito um excelente campeonato, talvez a atravessarem o melhor período da época. Salvo erro, com três vitórias consecutivas, um estádio historicamente difícil, e vamos ter um adversário dos mais difíceis que vamos encontrar fora de casa. Isso faz com que estejamos alerta e preparados para essas mesmas dificuldades. Penso que a equipa do Portimonense, depois dos quatro primeiros classificados é a equipa que maios golos marca. Isso demonstra a qualidade ofensiva que tem. O Vítor [Oliveira] pôs a equipa a jogar um pouco mais objetivo nos últimos jogos. No meu entender, isso potencia ainda mais esse poder ofensivo. Tem jogadores rápidos do meio-campo para frente, jogadores rápidos do ponto de vista individual. Todos os momentos do jogo são importantes para nós. Esse equilíbrio defensivo tem de ser a base para o nosso jogo".

Limitações: "Estamos muito limitados. Nos 45 minutos do Estoril faltava-nos um jogador para completar a folha. Agora poderá não faltar mas não tenho que deixar ninguém de fora à conta dos problemas. Tenho que arranjar soluções. Os treinadores têm que pensar em alternativas e em fazer a gestão da época, em que, ou por castigo ou por lesão, não temos alguns jogadores. Gosto de ter toda a gente disponível, mas não me refugio nem encontro desculpas nas limitações que tenho, senão contradigo-me. Gostava de ter todo o plantel à disposição, mas existem algumas baixas. O Corona também não pode jogar, por castigo, porque a lesão que teve não o impede de jogar. Vamos recuperar o mais rapidamente possível".

Marca de Bobby Robson e Mourinho: "Sinto-me muito bem, mas não por essa estatística, mas sinceramente pelo trabalho e pelo grupo que tenho à disposição. Trabalhar nesta casa é um tremendo orgulho e ter à disposição um grupo que é de qualidade humana espetacular. Só assim, com essa relação e essas características, é que conseguimos fazer um trabalho que nos leva a essas marcas, a que não damos muita importância. Nunca liguei muito àquilo que outros fizeram. Pensamos em ganhar o jogo de amanhã, um dos mais difíceis fora de casa. Se coincidir com esses números, ficamos satisfeitos, não por ter batido um recorde, mas por termos conquistados pontos rumo ao nosso objetivo, que é o campeonato".

Treinar no Algarve: "Foi um período em que achámos que era importante a equipa estar junta, prejudicando um bocado as famílias, mas, de qualquer forma, com o nosso momento e com as viagens que tínhamos e temos tido penso que era melhor não voltar para o Porto e depois voltar para o Algarve. Era melhor dar algum descanso nesse sentido e preparar da melhor forma este jogo, que vai ser extremamente difícil. Não tendo de fazer viagens, as sessões de treino já são diferentes e foi isso que fizemos. Sempre para criar as melhor condições, neste caso para defrontar o Portimonense".

Cinco pontos de avanço: "Nós gostamos de sentir essa pressão, mas ter esses pontos de vantagem é uma dificuldade para nós. Tem de nos deixar em alerta, tem de nos deixar desconfiados. A equipa pode pensar que já foi tudo conquistado, mas nada foi conquistado. Temos de estar sempre em alerta. Aqueles 45 minutos fantásticos frente ao Estoril só fazem sentido se vencermos o jogo de amanhã [domingo]. O importante para mim é acabar o campeonato com mais um ponto do que o segundo classificado. Mais cinco pontos para mim não me dizem nada. Este ano são três a lutar pelo campeonato, não são dois como nos anos anteriores. Não podemos olhar só para a pequena vantagem que temos".