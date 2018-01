O treinador do FC Porto garantiu que o próximo jogo, frente ao Sporting para a Taça da Liga, é para vencer e, por isso, os jogadores menos utilizados vão treinar ainda esta sexta-feira.

Jogo: "Nós não jogamos em função dos outros [empate do Sporting]. Nós procuramos o que temos de fazer, sabíamos que íamos ter um jogo difícil, com uma equipa do Tondela bem organizada defensivamente, a fechar o espaço que nós queríamos para chegar à baliza e no último terço, especialmente na primeira parte. Conseguimos fazer o golo através daquilo que somos fortes, fazer pressão na primeira fase de construção do adversário e podíamos ter ido para o intervalo com uma vantagem diferente. Conseguimos criar várias ocasiões para o segundo golo. Fomos sempre à procura do golo, porque faz parte da identidade da equipa, e até ao fim quisemos fazer o segundo para nos deixar mais tranquilos. Parabéns ao Tondela pelo trabalho defensivo e parabéns aos meus jogadores porque tiveram uma crença muito grande num jogo que não era nada fácil".

Estoril: "Temos muito campeonato pela frente. Não nos vamos focar nos outros e naquilo que os outros fazem. Claro que estamos atentos e é importante retomar aquilo que conquistamos logo no início do campeonato. Temos andado sempre no primeiro lugar. Vamos querer continuar em primeiro e é para isso que vamos lutar. Sabemos que temos adversários com muita qualidade, mas vamos fazer o nosso caminho".

Sporting: "Nós temos uma missão muito grande, uma determinação grande de ganhar títulos. Coincide na próxima semana ganhar ou não um título, por isso é que os jogadores menos utilizados vão treinar agora, já a pensar na próxima semana. Todo o grupo está focado e nós a partir de agora é pensar já no jogo com o Sporting, para a Taça da Liga. porque é um jogo que vamos querer ganhar".

Waris: "Ainda não vi ninguém. Eu quando estou em estágio não quero saber de nada do que se passa à volta. Quero pensar só no que se passa, única e exclusivamente, à volta do jogo".