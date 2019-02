Treinador do FC Porto abordou o episódio esta sexta-feira.

Depois de Felipe ter explicado nas redes sociais o diálogo com Sérgio Conceição no final do encontro com a Roma, esta sexta-feira foi a fez de o treinador do FC Porto abordar a situação. Sérgio afirmou aos jornalistas, durante a antevisão ao encontro com o Vitória de Setúbal, que foi falar com o central brasileiro para evitar que este, desagradado, até pudesse ser expulso após o apito final.

"Já foi tudo dito. Não vejo qual a estranheza, depois de um jogo de grande intensidade, dos oitavos de final da Champions, onde no final onde cumprimento os jogadores e um está irritado, com um lance, um adversário, um colega... É preferível ter um jogador irritado quando perdermos do que aos sorrisos e abraços e a combinar o jantar no dia seguinte. É normal que o treinador chegue, pensando que podia haver alguma expulsão depois do jogo. Felipe começou a explicar-me da mesma forma como estava a falar três ou quatro segundos antes. As pessoas analisam um dedo para cima ou para baixo, depende como cada um quer interpretar essas imagens. Depende das pessoas. O que se passou foi exatamente isto", afirmou Sérgio Conceição.