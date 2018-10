Sérgio Conceição fala em golo limpo e sublinha: "Somos uma equipa competente"

Treinador do FC Porto falou após a vitória por 2-0 sobre o Feirense

Competência defensiva do Feirense: "Jogámos contra adversário que se organiza muito bem defensivamente. Todos trabalham muito e bem o que veio dar ainda mais valor à nossa vitória. Tivemos um golo limpo nos primeiros minutos. Não sei quais são os timings para apitar, mas vi em alguns jogos que é melhor deixar seguir, depois se for válido vê-se. Esse golo seria importante contra uma equipa que se organiza, manter o zero zero galvaniza a equipa adversária. Depois do nosso golo houve uma reação natural do Feirense, mas tivemos mais oportunidades para dilatar a vantagem. Fomos para intervalo com a vantagem mínima, mas regressámos à procura do golo que nos desse tranquilidade. Apareceu, mas mais tarde."

Lance do primeiro golo: "São situações que trabalhamos, em aspetos ofensivos e defensivos. Temos de estar concentrados e sermos rigorosos. Estas situações são trabalhadas de forma a que, em jogos difíceis, possamos tirar vantagem assim."

Primeiro lugar na tabela: "As equipas estão todas juntas, há muito campeonato pela frente. É uma maratona e estamos na corrida. Somos uma equipa competente, com balneário fantástico, com ambição. Agora é a Taça da Liga e queremos ir para a frente, preparar o jogo com o Varzim da melhor maneira."