Sérgio Conceição revela o que o deixa "mais satisfeito" e diz: "Nós é que somos importantes"

Treinador do FC Porto destacou as dificuldades colocadas pelo Marítimo este sábado, no jogo que o FC Porto venceu por 2-0, na Madeira.

Dificuldades e importância do coletivo: "Eu tinha dito na antevisão que muitas vezes observamos o adversário e temos uma ideia daquilo que é a equipa, uma ou outra mudança que costumam fazer. Tentaram surpreender e contrariar aquilo que é o poderio do FC Porto. Cada um está no direito de montar a estratégia que acha adequada. Cabe-nos tentar encontrar espaço. Sabíamos que ia surgir esse espaço. Com a nossa qualidade, com os jogadores a terem que, individualmente, chegar ao golo. Foi o Otávio que o conseguiu, mas foi o Otávio depois de uma jogada fantástica. Podíamos ter feito mais golos no segundo tempo, na primeira parte foi mais difícil e estivemos algo previsíveis. Se houvesse mais um ou outro golo não era espanto nenhum".

Velocidade de execução: "Faz a diferença a velocidade de execução, faz a diferença a intensidade que nunca baixou. Face ao adversário com menos um jogador e a ganhar 2-0 é natural que a equipa baixe um bocadinho o ritmo. Conseguimos várias situações para chegar ao último terço com qualidade. Muitas situações de cruzamento, situações de bola parada em que podíamos ter criado mais perigo... Qualidade individual e muita qualidade coletiva".

Liderança isolada: "Focamo-nos em nós, naquilo que temos pela frente, na nossa tarefa diária, seja em treino ou em jogo. Nós é que somos importantes. Para aquilo que é os candidatos ao título perderem pontos, mas isso não tem que interferir em nada na nossa ambição e forma de jogar".

Regresso às raízes: "Acho que aquilo que me deixa mais satisfeito é voltarmos a ser a equipa que fomos desde que assumi este cargo no FC Porto. Sei que com maior ou menor dificuldade vamos conseguir as nossas vitórias. Por vezes os jogos mais acessíveis são os que se complicam mais. Com todo o respeito pelo Vitória, este ano perdemos em casa com eles e no ano passado não. Aqui é um campo tradicionalmente difícil, uma equipa cheia de individualidades muito interessantes. [O Marítimo] Luta sempre pelos seis primeiros lugares. Ganhámos aqui depois de serem colocadas dificuldades diferentes das que esperávamos, conseguimos contornar isso e fazer um segundo tempo de qualidade".