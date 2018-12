Sérgio Conceição recusa festejar recordes e deixa questão sobre os jogos dos grandes

Treinador do FC Porto fez a antevisão ao jogo com o Moreirense, para a Taça de Portugal

Ivo Vieira dizia que FC Porto tem 99% de hipóteses de vencer. Moreirense tem mais que 1%? "Acho que sim. Se calhar é típico da personalidade das pessoas da Madeira, mas é mais que 1% por cento, seguramente. Duas equipas que estão num bom momento, querem ganhar, responsabilidade é toda do FC Porto.Vamos fazer o que é o nosso jogo, a nossa estratégia para o jogo, para estarmos a um melhor nível possível para vencermos o adversário que, tratando-se de um jogo de futebol, terá mais de 1%."

Na eliminatória anterior, com o Belenenses, mexeu pouco na equipa. Que tipo de onze vai apresentar? "Normalmente não digo o onze antes de falar com os jogadores. É um jogo em que temos de estar muito bem e vou escolher o melhor onze em relação ao que acho que é o momento dos jogadores, mas também tem a ver com esta semana infernal que tivémos, de viagens, com milhares de quilómetros da Turquia aos Açores. Chegámos de madrugada, às 3h da manhã, e hoje já estamos aqui a preparar o jogo de amanhã. Há pouco tempo para recuperar. Não me quero lamentar. Não compreenddo que no próximo dia 23 de dezembro os três grandes jogam todos no mesmo dia. Porque é que não jogamos todos, na eliminatória da Taça, no mesmo dia na quarta-feira? Essa é a minha questão. Não quero polémica com isto, não vou usar como desculpa. São factos."

FC Porto tem 13 vitórias consecutivas e pode chegar às 16 até ao final do ano. Funciona como motivação? "Vou dizer uma coisa simples. Nunca vi ninguém a festejar nos Aliados um recorde qualquer de vitórias. Vejo é a festejar títulos. Ligo pouco a isso. Se com essas 14 ou 15 vitórias coincidisse com título... mas não é o caso. Ninguém quer festejar nos Aliados a 14ª vitória. Não se festeja."