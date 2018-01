Sérgio Conceição preparado para tudo até para mudar o estilo do FC Porto

Treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, elogia o desempenho da equipa nos lances de bola parada e recorda uma história comum com Nuno Manta.

Sobre o jogo com o Feirense: "Não olhamos para a diferença de pontos para o adversário, mas para o que ele pode fazer, quais os seus pontos fortes e menos fortes. Nunca olhamos para a classificação. Sabemos que a motivação é grande nestes jogos e por isso sabemos que vai ser difícil. O Feirense quer acabar com o ciclo menos positivo que atravessa, mas nós temos de pensar no que devemos de fazer, no nosso objetivo. Independentemente do relvado, da iluminação, do adversário temos de olhar para nós e não estar a encontrar desculpas"

O adversário: "O Feirense é uma equipa muito bem organizada, que nos jogos grandes tem demonstrado consistência defensiva. O FC Porto é uma equipa que cria com facilidade situações de finalização, não é por acaso que somos a equipa com mais golos. Não sou muito de olhar para as estatísticas porque cada jogo é um jogo. Conheço bem o Nuno [treinador do Feirense], tirámos juntos o curso de quarto nível, passámos um mês juntos [sorrisos]. Trata-se de um treinador inteligente, que sabe organizar bem as equipas"

Relvado e bola parada: "Os lances de bola para são importantes, não só amanhã. Golos de bola parada são cada vez mais fundamentais em diversas coisas, como seja o permitir soltar a equipa. Creio que por nove vezes o primeiro golo foi de bola parada, são lances que fazem parte do jogo e do treino, nos quais procurámos aproveitar as características dos nossos jogadores, altos, fortes no jogo aéreo. Se calhar o relvado não vai estar nas melhores condições, mas teremos de superar todas essas dificuldades, se calhar optar por outro estilo de jogo. Muitas vezes, ao intervalo, mudo radicalmente e os jogadores têm respondido lindamente"