Sérgio Conceição: "Preocupava-me se não estivesse na final four"

Treinador do FC Porto falou sobre um eventual deslumbramento da equipa e do elevado volume de jogos.

Deslumbramento: "Não acredito. Há um espírito muito bom dentro do balneário, até porque os jogadores sabem que já há aqui jogadores que conquistaram títulos, mas juntos, no FC Porto, ninguém ganhou. É verdade. Há uma fome muito grande de conquistar títulos, uma ambição enorme. Não há nenhum tipo de deslumbramento, ainda não ganhámos nada. Vamos entrar no primeiro jogo da segunda volta e tentar fazer igual ou melhor do que na primeira. Somos humildes, trabalhadores e aqui ninguém dá nada como adquirido. A festa que faço é normal de quem é apaixonado por ganhar cada jogo, sinto-o na pele e já o fazia no Olhanense, no Braga... Aquilo que as vitórias me dão, sinceramente, é responsabilidade e pressão boa de fazer melhor no próximo jogo, mais nada".

Volume de jogos preocupa?: "Preocupava-me se não estivesse na final four da Taça da Liga, isso preocupava-me. Estamos em todas as frentes, é normal e natural que um grande clube jogue de três em três dias. O que estava a falar é que temos 19 jogadores e se tivéssemos 23 ou 24 jogadores de campo, excluindo guarda-redes seria melhor. Mas não quero agarrar-me sempre a isso, sabemos o que temos. O que é possível é possível, o que não for, temos que arranjar soluções. Estamos focados no Estoril, que é o mais importante".