Sérgio Conceição: o momento do Sporting e a dificuldade em integrar os reforços

Treinador do FC Porto anteviu o jogo frente ao Sporting, referente à primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Fase instável no Sporting: "O Sporting é sempre o Sporting, não podemos olhar para o momento. Há momentos em que as equipas se agarram às situações menos positivas e, quer queiramos quer não, o que conta e o que motiva as equipas são os resultados, ponto. O Sporting com certeza vai estar em busca de um bom resultado amanhã, assim como nós. Não espero um Sporting mais fragilizado ou menos fragilizado em função do que está a acontecer. A polémica infelizmente não é em torno do Sporting, é no futebol em geral. Desagrada-me muito, a mim e a quem é apaixonado pelo futebol, porque todos somos culpados e todos contribuímos um bocado para que haja uma grande confusão no futebol e que se fale muito, mas não sobre futebol e o que se passa dentro das quatro linhas".

Dificuldades em integrar reforços de inverno: "Mesmo os que não vêm de fora, é difícil. Apesar de conhecerem o campeonato português, uma coisa é jogarem no Tondela, Portimonense ou V. Setúbal, por muito respeito que tenho pelas equipas e pelos seus treinadores. Mas a prova que tiveram um trajeto muito bom é terem vindo para o FC Porto. É uma realidade diferente, os treinadores têm com certeza ideias diferentes do jogo e os jogadores vão encontrar novas realidades, novos colegas e demora sempre o seu tempo a integrá-los. A equipa também tem princípios e rotinas diferentes e demora sempre a entrosar. Sinceramente, não estou nada de acordo com o mercado de inverno. Se tivesse de haver mercado de inverno, devia ser num período muito mais curto do que um mês. Para nós foi bom, porque tivemos mais quatro soluções, mas é verdade que estes jogadores vêm encontrar uma realidade diferente, isso sim. Já estive em outros clubes onde os jogadores que vieram em janeiro só se conseguiram afirmar apenas nos últimos dois meses do campeonato".