Sérgio Conceição: "Não sou guionista de uma novela mexicana"

Treinador do FC Porto fez a antevisão ao encontro com o Braga e falou sobre Corona.

Sérgio Conceição fez esta sexta-feira a antevisão ao encontro com o Braga e falou sobre a condição de Corona, que falhou a convocatória do México e que esteve no centro de uma polémica com Tata Martino, que acusou o clube de mentir. O treinador do FC Porto não assegurou que o mexicano seja opção para o duelo de sábado, mas deixou uma bicada.

"Vamos ver. Ele está melhor, está bem, próximo do que nós queremos. O que é importante é perceber o que o departamento médico me vai dizer e é dos melhores departamentos médicos do mundo. Depende do que disserem e da resposta do jogador. Quando as duas opiniões são positivas é opção para o jogo. Não há mais nada a comentar. Não sou guionista de uma novela mexicana", atirou Sérgio Conceição.

Não Perca FC Porto Corona falha convocatória e estala a polémica no México Jogador do FC Porto estava convocado para representar o México em dois jogos particulares agendados para os Estados Unidos

Sobre a partida com o Braga, espera muitas dificuldades e um grande jogo. "Vai ser um bom jogo com certeza. Duas boas equipas, que estão na luta pelo mesmo objetivo. Lembro-me do jogo da primeira volta do campeonato, talvez tenha sido dos melhores jogos. Há todos os ingredientes para ser um bom espetáculo. Que o FC Porto seja melhor e conquiste os três pontos. Há menos espaço para errar e estamos conscientes disso", considerou.

EM ATUALIZAÇÃO