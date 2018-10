Sérgio Conceição abordou as declarações de Felipe após o jogo com Lokomotiv na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de domingo com o Feirense.

Após o jogo com o Lokomotiv de Moscovo, na Rússia, que o FC Porto venceu por 3-1, Felipe afirmou que a equipa azul e branca tem consciência de que tem de "dar um pouco mais" no campeonato, de modo a recuperar o primeiro lugar da tabela classificativa. Este sábado, na conferência de imprensa de antevisão do duelo com o Feirense, no Estádio do Dragão, Sérgio Conceição abordou as palavras do central brasileiro.

"Dar mais? Se o 'dar mais' tem a ver com pequenas situações que falei ao intervalo do jogo na Rússia, de corrigir alguns posicionamentos... É bom lembrar que nós temos duas vitórias na Taça e na Liga dos Campeões e o último jogo que perdemos foi com o Benfica. Temos uma vontade grande de ganhar estes três pontos em disputa [frente ao Feirense]. Dar mais está ao alcance da equipa técnica e dos jogadores. Foi uma forma de o Felipe se exprimir, não acredito que haja alguém neste clube que não queira dar tudo. O que o Felipe queria dizer era dar mais em certas situações e certos momentos do jogo", explicou o treinador do FC Porto.

Sobre a possibilidade de defrontar o Feirense com o Benfica na liderança isolada da Liga (os encarnados terão de vencer o Belenenses), Sérgio Conceição fala numa responsabilidade semelhante à de sempre: vencer.

"A responsabilidade é sempre a mesma, a de ganhar. Neste momento é estar atrás de Braga e Benfica e ter que recuperar o nosso lugar. O objetivo é sempre ganhar", rematou o técnico dos dragões.