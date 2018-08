Sérgio Conceição mudou para comunicar em Aveiro

Treinador trocou a bancada pela zona da Imprensa para chegar ao banco via Dembélé.

A colocação de Sérgio Conceição na zona destinada à Imprensa e aos departamentos de análise dos clubes, na sequência da ordem de expulsão recebida de Luís Godinho, não foi por acaso. O treinador do FC Porto chegou a ter um lugar na bancada inferior da Municipal de Aveiro, bem atrás do banco de suplentes dos dragões, mas optou por subir para o tabuleiro superior para comunicar com mais facilidade com Vítor Bruno. Fê-lo via Dembélé, que é quem está em contacto permanente com o adjunto principal através de um intercomunicador e que o procurou assim que se apercebeu da recolocação. Aliás, o técnico dos azuis e brancos não se coibiu de também ele pegar no microfone e no auricular para dar instruções e trocar algumas impressões com aquele membro da equipa técnica.

A avaliar pelo resultado final, a decisão revelou-se um tiro em cheio no alvo, uma vez que foi já com Sérgio Conceição naquela zona que Maxi operou a reviravolta no resultado e que Corona confirmou o triunfo do FC Porto. Dois momentos em que o treinador vibrou para dentro, já que quem se encontrava mais próximo não lhe descortinou qualquer reação.