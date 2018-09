Sérgio Conceição: "Lances em Setúbal foram bem ajuizados"

Técnico portista falou do jogo com o Vitória do Setúbal, do estilo de jogo do Tondela e dos 125 anos do FC Porto

Lances polémicos em Setúbal: "O lance do golo anulado ao Setúbal é bem ajuizado. A bola tocou no braço do jogador do Vitória. Em relação ao lance com o Felipe, é verdade que o Felipe lhe toca, mas o adversário já vai em queda".

Qualidade do adversário: "Num passado recente o Tondela tem conseguido ganhar em casa de candidatos ao título e isso demonstra a qualidade do adversário. Esperamos um Tondela a vir a jogar ao Dragão com um estilo de jogo defensivo, a tentar ser bem organizado e a partir em ataque rápido".

Controlo do jogo: "Conhecemos bem o Tondela, individual e coletivamente, e o jogo vai depender daquilo que os nossos jogadores quiserem".

Apoio dos deptos: "Acho que o público tem sido muito importante. A adesão tem sido muito grande desde que eu cá estou. Tanto em casa como fora o apoio faz-se sentir, e é de louvar isso, todos os quilómetros que os adeptos fazem para nos virem apoiar. Espero que continue assim, principalmente nos momentos mais difíceis da época, porque precisamos do apoio dos portistas".

125 anos e Dragão em festa: "Queremos dar os três pontos ao FC Porto no dia em que comemora os 125 anos. Queremos fazer uma boa exibição e oferecer a vitória por tudo aquilo que representa a instituição FC Porto, tanto no futebol nacional como lá fora"