Sérgio Conceição: "Já mandei o José Sá cortar a barba"

O treinador do FC Porto não gostou das diferenças de tratamento entre José Sá e Svilar, depois dos erros cometidos nos jogos da Liga dos Campeões e ironizou.

Sérgio Conceição não concorda com as críticas tecidas a José Sá depois do primeiro golo sofrido em Leipzig. Esta sexta-feira, o treinador do FC Porto saiu em defesa do guarda-redes e até comparou a situação do jogador português com a de Svilar, jovem do Benfica, que também errou no encontro entre as águias e o Manchester United.

"O José Sá tem a barba maior do que devia ter. Um frango do Sá, e um frango de outro guarda-redes que, se calhar, não tem barba e tem umas borbulhas e, coitadinho, é menino. É mais perdoado perante um guarda-redes que é português, que depois do Rui Patrício é o guarda-redes com mais qualidade para assumir a baliza de Portugal e toda a gente o massacra por um erro, que não sei se é um erro ou não é, que faz parte daquilo que é um jogo. Se formos a olhar aos erros que todos cometemos, eu, em primeiro lugar, daria para fazer uma lista muito grande. Acho muito estranho. Eu já mandei cortar a barba ao José Sá. Aí vamos ficar equivalentes no que é perdoar um erro ou outro", ironizou o técnico do FC Porto.