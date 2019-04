Sérgio Conceição gere montanha russa e há uma figura-chave

Com três jogos numa semana, o treinador do FC Porto vai ter sempre alguém impedido de jogar.

Três jogos no espaço de uma semana, três competições diferentes, muitos problemas para Sérgio Conceição resolver. O treinador do FC Porto vai ser obrigado a uma ginástica mental para formar o onze nos encontros com o Braga (amanhã, a contar para a Taça de Portugal), Boavista (sexta-feira, para o campeonato) e Liverpool (dia 9, Liga dos Campeões). Entre lesões e castigos, os campeões nacionais somam algumas baixas para os próximos compromissos.

E se amanhã, nas meias-finais da Taça de Portugal, já era expectável uma revolução no onze, tendo em conta que o FC Porto vai a Braga com uma vantagem de 3-0, Alex Telles é a primeira baixa confirmada. A ausência do internacional brasileiro deve ser colmatada com a aposta em Manafá, que deve manter-se como lateral-esquerdo três dias depois, na receção ao Boavista. Para o dérbi de sexta, Felipe (viu o 9.º amarelo em Braga) também não pode jogar, devendo o eixo defensivo ser formado novamente por Pepe e Éder Militão. Maxi joga na direita, mas até pode passar para a esquerda em Liverpool, se Telles não recuperar, pois o ex-Portimonense não está inscrito na UEFA. Pepe e Herrera também não vão jogar em Alfield, tendo em conta que têm de cumprir um jogo de castigo. Se Alex Telles não recuperar até lá, a defesa até pode ser formada por Corona, Éder Militão, Felipe e Maxi. O uruguaio voltará a ser elemento-chave para Conceição. E até deve começar a "rodar" já em Braga.