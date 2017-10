Sérgio Conceição fala em pontos perdidos e aponta apenas uma falha

Sérgio Conceição considera que o FC Porto merecia ter ganho o Clássico com o Sporting e apenas lamenta a falta de eficácia na zona de finalização.

Contas ao empate: "Perdemos dois pontos aqui. Independentemente da qualidade do adversário, como tinha dito na antevisão. É um rival com muita qualidade, individual e coletiva".

A primeira e segunda parte: "Não me lembro do Iker fazer uma defesa. Uma primeira parte muito sólida, muito madura, a anular a construção do jogo do Sporting, a saber onde agredir o Sporting. No último terço, no momento de finalização, podíamos ter sido um pouco mais rápidos a decidir. No último terço, na zona de conclusão, podíamos ser mais objetivos. Fizemos uma primeira parte fantástica, com duas ou três ocasiões claras. O Sporting só chegou a nossa baliza em cantos. Na segunda parte, se calhar por os jogadores sentirem que estávamos por cima, houve um certo relaxar, de forma inconsciente. Jogo mais equilibrado, mas houve muito mais FC porto na primeira parte. Devíamos ter vencido o jogo".

Duelo com Jorge Jesus: "Na hora do jogo, nem que fosse o meu pai ou a minha mãe do outro lado. Depois do jogo, é sempre um prazer estar com uma pessoa que a nível de Portugal está nos três melhores treinadores nacionais. É uma pessoa que aprecio como trabalha, como vive apaixonadamente o futebol, é um pouco aquilo que eu também sou como treinador. Damo-nos bem, somos amigos fora do futebol, hoje fomos adversários".