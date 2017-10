Sérgio Conceição fala na fórmula Champions antes do jogo frente ao Leipzig

Treinador do FC Porto anteviu o jogo frente ao Leipzig, a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Expectativa: "Entramos com expectativa de fazer um bom jogo e conquistar os três pontos. Sabemos que são três pontos muito importantes para aquilo que é o nosso objetivo principal na fase de grupos. Sabemos que vai ser um jogo extremamente complicado contra uma equipa forte e com individualidades muito interessantes".

Fórmula Champions: "Preparamos o jogo de acordo com aquilo que é a nossa equipa, pensando muito em nós e no que devemos fazer, assim como a força do adversário. Não podemos dizer que há uma fórmula para as provas internas e outra para a Champions. Para cada jogo, verifico uma ou outra fragilidade do adversário, explorando ao máximo e estar precavidos para alguns pontos fortes que também têm. Na Champions, em jogos desta grandeza, todo o pormenor é importante e temos de ter essa concentração no máximo. Temos de ser fiéis ao que temos feito a nível do que é o nosso trabalho coletivo, e esperar. Sabemos que neste tipo de jogos uma bola parada, um momento de um jogador, tudo pode decidir o jogo".

Jogo decisivo para o Leipzig: "A concentração defensiva estará na base do sucesso neste jogo. O primeiro passo para ganhar é não sofrer. Estamos atentos aos pontos fortes do Leipzig, é uma equipa forte, não só fisicamente, mas também a nível de qualidade e talento individual. Sabemos que é um jogo importante para eles, têm um empate e uma derrota. Nós queremos os três pontos para ficar mais perto do nosso objetivo".