Sérgio Conceição fala em candidatos ao título: "Peço desculpa se ofender alguém"

Treinador dos dragões falou aos jornalistas na antevisão ao jogo com o Braga

FC Porto é mais candidato que os outros, neste momento? "Lembro-me de, depois do jogo na Luz, dizerem que nós estávamos numa situação difícil. Toda a gente previa que ia ser difícil para o FC Porto e fácil para o Benfica. E as coisas mudam no futebol. Temos de ter consciência para onde vamos, do nosso objetivo, e não ouvir o que pode interferir no nosso percurso, a opinião das pessoas, da imprensa. Temos de ser conscientes do que queremos, do que fazemos, da forma como trabalhamos e dos nossos objetivos. Senão andamos sempre ao sabor dos resultados. São importantes, é o que colhemos do nosso trabalho diário, mas acreditamos muito no processo. Vamos encontrar curvas, buracos na estrada, mas fazem parte do percurso. Não nos pode é condicionar."

FC Porto pode ficar numa posição de força se vencer este jogo, perante dificuldades dos rivais? "Compreendo a pergunta, mas o Sporting está a dois pontos, Benfica está a quatro. Este fim de semana jogam os dois primeiros. Isto rapidamente muda. Vamos defrontar um adversário que é - penso que não vão ficar chateados comigo como no ano passado quando disse que o Braga era candidato ao título, parece que ficaram meio aziados, peço desculpa se for ofender alguém - penso que são candidatos ao título também este ano. Espero que o Abel me cumprimente amanhã depois do jogo. A minha resposta não pode ser diferente desta. São duas equipas fortes, são as melhores porque estão em primeiro, mas os outros são eternos candidatos. Durante o campeonato as coisas mudam. Respeito grandes por essas equipas e por todas as outras."

Condições de Alex Telles que parecia ter limitações com Lokomotiv: "Faltou-lhe um bocadinho de oxigénio no jogo, mas está bem. Está toda a gente disponível, excluindo o Aboubakar."

Jogo surge num bom momento, equipa assemalha-se mais com a da época passada? "São jogos importantes. Temos essa situação de Braga e FC Porto dividirem o primeiro lugar. O Braga tem-se assumido como quarto grande e é natural que haja expectativa à volta do jogo. Estão num bom momento, estão bem. Não são todos os jogos iguais, mas dentro da equipa todos os jogos são preparados da mesma forma, seja com quem for. A nossa seriedade, forma de trabalhar, exigência, conhecimento do adversário, é exaustivo. Vamos a todos os pormenores. A preparação deste jogo foi a mesma de qualquer outro. Vamos defrontar equipa que tem dado passos consistentes no nosso campeonato.

Mais golos marcados menos sofridos: "São situações do nosso dia a dia que tentamos aperfeiçoar. Tem de haver equilíbrio entre ter bola e não ter bola."

Opções de meio campo, Oliver, Otávio, Herrera. "São boas dores de cabeça. São jogadores de grande valia. Quero realçar um aspeto fundamental para mim, que é o espírito e a forma como estão aqui diariamente. Nas minhas escolhas erro, tento não errar muito, mas eles sabem que tudo o que faço é a pensar no melhor para a equipa. Havendo essa qualidade e soluções de grande valia, alguém tem de ficar de fora, no banco ou na bancada. Faz parte do que é o grupo. Eles têm sabido respeitar, entender de forma fantástica. É a grande mais-valia do FC Porto. Não sei o que se passa nos outros balneários, aqui temos um balneário forte, por vezes há tristeza e desilusão por não jogar, mas com respeito grande porque quem decide e por quem joga."

Acredita que Braga vai jogar no Dragão olhos nos olhos? "Não faço ideia, não sei o que o treinador pensara, mas não andará longe do que tem feito noutros jogos. Sempre foi capaz de jogar olhos nos olhos, dividir o jogo, procurar condicionar o adversário no seu terço defensivo. A estratégia pode ser diferente amanhã, estamos habituados a que façam isso, connosco seja diferente dos outros jogos. Cabe-nos a nós, mediante dificuldades, fazermos o nosso jogo e conquistarmos os três pontos."