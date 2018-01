Sérgio Conceição fala de um mercado exagerado: "Deviam mudar as regras"

Treinador do FC Porto admite que pode proceder a ajustes no plantel, mas discorda com a extensão das janelas de transferências.

Jogo com o Moreirense: "Esperamos um jogo difícil, certamente, não só pela capacidade e qualidade da equipa do Moreirense, mas também pelas condições que vamos encontrar a nível do terreno de jogo, das dimensões do mesmo, do estado do relvado... Tudo isso faz com que o jogo de amanhã [quinta-feira] seja mais difícil. Mas estamos preparados, temos de ser uma equipa pragmática e objetiva. Prevejo um jogo de disputa de primeiras e segundas bolas, vamos estar preparados para o facto de ser difícil de jogar. Queremos passar e vamos fazer de tudo para que isso aconteça".

Perspetivas na Taça de Portugal: "O que a equipa terá de fazer é marcar mais um golo do que o adversário. Vamos trabalhar nesse sentido, para que possamos passar a eliminatória. Em termos daquilo que é a competição, é uma prova fantástica, a que toda a gente dá um grande valor. Uma prova muito bonita, que culmina com um dia muito especial, de festa. Damos grande importância a esta competição".

Mudanças no Moreirense: "Mudaram algumas coisas em relação àquilo que é uma equipa que já tem mais tempo de trabalho. Tem uma nova equipa técnica, com ideias diferentes do antigo treinador. Todos os jogos têm a sua história. Amanhã o jogo vai ter a sua história e nós é que contribuímos muito para o seu final. Dentro de um contexto que não vai ser fácil".

Mercado de janeiro: "Nunca falei da qualidade do plantel, falei da quantidade. O meu presidente já disse e eu referi que, se tiver a certeza de não ter lesões ou castigos, o plantel dá garantias para continuarmos com os mesmos. Obviamente que há a possibilidade de ajustar, de poder haver um ou outro elemento novo. Tem de ser alguém para acrescentar valor, não vem só por vir, isso não tem cabimento. Não estou completamente de acordo com este mercado de janeiro, com este mês todo. Podia haver uma semana, deviam mudar um pouco as regras. Mesmo no verão é exagerado. Isso foi discutido no último fórum da UEFA. Não estou muito de acordo, mas, de qualquer forma, se houver a possibilidade de ajustar uma ou outra situação vamos fazê-lo, mas sempre para acrescentar algo ao plantel e não só por vir".