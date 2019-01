Sérgio Conceição fala de sabor amargo: "Há jogos assim..."

Treinador do FC Porto comentou o empate (0-0) em Alvalade, frente ao Sporting.

Sabor do empate: "Este empate tem um sabor amwrgo, queríamos muito ganhar, sentíamos que éramos mais fortes e queríamos muito os três pontos, mas às vezes não se consegue. Tivemos ocasiões para finalizar mas tínhamos de definir melhor no último terço. Não o conseguimos fazer, há jogos assim, mas agora há que pensar já no jogo de terça-feira com o Leixões para a Taça. Há que preparar os jogadores, temos muitos jogos, jogamos terça-feira e depois logo na sexta e queremos estar e ganhar em todas as competições"

Danilo: "Tem o pé bastante inchado, vamos ver o que foi, se foi entorse. Amanhã vamos avaliar melhor o que tem".

Empate positivo? "Não, queríamos ganhar, preparámo-nos para isso, como fizemos nos 18 jogos recentes. Foi um jogo não muito bem jogado, muito competitivo, com muitas faltas. Uma primeira parte equlibrada, praticamente sem ocasiões de golo. O Sporting deu-nos inicativa, estava com receio do espaço nas costas, devíamos ter tido mais paciência com bola. Mas foi muito equilibrado, com as equipas muito encaixadas. Uma segunda parte diferente, estivemos por cima do jogo, com duas ocasiões de golo claras. A haver um vencedor seríamos nós, não tenho dúvidas. Sporting esteve intranquilo, nós devíamos ter aproveitado melhor na primeira parte".

Estratégia diferente do Sporting: "Preparámos o jogo em função deste percurso do treinador e chegámos aqui e deparámo-nos com uma situação diferente, mas isso faz parte da estratégia para o jogo. Como equipa grande, temos de encontrar solução e forma de tornear essas dificuldades, esse posicionamento diferente principalmente sem bola do Sporting. Na primeira parte não o conseguimos fazer, na segunda parte sim, depois de percebermos o que tínhamos de fazer, se estivéssemos melhor no terceiro terço podíamos ter saído vencedores".