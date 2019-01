Sérgio Conceição fala de Rui Vitória: "Temos que dar mérito pelos títulos que conquistou"

O treinador do FC Porto comentou ainda o reencontro com Costinha.

Nacional: "Percebemos que esta é a melhor fase do Nacional, não só e termos de resultados, mas daquilo que a equipa faz em campo. É a equipa que tem mais golos fora - 13 - a par do Benfica. Isso por si só é sinónimo de uma equipa que vai à procura da baliza adversária. Não estamos a falar de uma equipa considerada grande, as equipas que lutam pelo título é que têm esse tipo de registo. Nós estamos atentos a isso. Temos de perceber o que temos de fazer para causa mossa e desequilíbrios no último terço para podermos fazer golos. É um jogo difícil, que temos de assumir e ir à procura dos três pontos que é o que interessa".

Reencontro com Costinha: "Fico contente. As últimas gerações têm fornecido bons treinadores e bons dirigentes. Fizeram um estudo da equipa que ganhou tudo, menos a Liga dos Campeões, que eu fiz parte e tudo deu treinador ou dirigente. É com grande prazer que vejo isso. Representa as últimas gerações e que não eram só jogadores de grande qualidade, mas também são boas pessoas, pessoas bem formadas, que querem aprender e ficaram ligadas ao futebol. Aqueles que não foram jogadores de referência também são bons treinadores, mas fico contente de ver ex-colegas no banco e a fazer um excelente trabalho. E que eu os cumprimente no final do jogo, mais feliz do que eles [risos]".

Importante ganhar para garantir o primeiro lugar isolado: "É sempre importante vencer. Nós estamos muito focados no que temos de fazer, nos nossos três pontos, no nosso jogo. Estamos atentos [aos outros]. Não vivemos em cima disso. Vivemos em cima do que é o trabalho diário para termos uma resposta positiva".

Rui Vitória: "Não quero entrar por aí. O Rui Vitória teve o percurso no Benfica e agora é passado. Temos que dar o mérito pelos títulos que conquistou. O Benfica gora tem um novo treinador, que fez um bom trabalho na formação".