Sérgio Conceição explica tratamento de Marega e lembra visita a Danilo

Treinador do FC Porto respondeu a questões acerca do tratamento de Marega, que viajou até à China e ao Dubai para recuperar com o fisioterapeuta do Shanghai SIPG

Sérgio Conceição foi questionado acerca da viagem de Moussa Marega à China e ao Dubai, onde o maliano realizou tratamento com o fisioterapeuta do Shanghai SIPG. O jogador do FC Porto, refira-se, sofreu uma rotura muscular no início do mês de fevereiro, numa lesão que tem um tempo de recuperação previsto de dois meses.

"É uma situação muito simples e que às vezes tentam inventar e criar casos onde não existem. Temos um departamento médico muito competente, o Dr. Puga está aqui há muitos anos, para além da experiência é muito competente. Percebendo que há casos que são especiais, como o do Danilo, que na fase final do tratamento teve aqui talvez o maior especialista do mundo em pés, um médico holandês. Lembro-me disso porque estive presente na consulta. O Dr. Noronha também já deu várias vezes opinião ao nosso departamento médico e isso não tira a competência daquilo que são as pessoas que trabalham no nosso departamento", começou por explicar o treinador do FC Porto.

"Ponto número dois, houve uma situação que partiu do departamento médico, do staff e da estrutura do FC Porto, nomeadamente do presidente, houve um acordo num tratamento inovador, que teve o contacto permanente do nosso departamento médico. Estávamos conscientes e satisfeitos com o desenrolar e recuperação mais rápida do que o previsto. Se querem fazer um caso disto, estão à vontade para encher páginas", rematou.