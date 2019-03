Sérgio Conceição explica o salto: "Pensei que ia sentir uma ou outra dor"

A transmissão televisiva do FC Porto-Roma captou o momento do festejo de Sérgio Conceição, e todo o banco portista, e o treinador fez o relato do momento às microfones da Eleven Sports

Perante a proposta do jornalista, Sérgio Conceição acedeu a fazer o relato das imagens em que celebra o golo de Alex Telles, o golo que valeu a vitória por 3-1, após prolongamento, e um lugar para o FC Porto nos quartos de final da Liga dos Campeões.

"O Vítor Bruno, o meu adjunto, está mais rápido do que eu, é um facto. Depois aqui pensei que ia sentir uma ou outra dor, mas não e estou com o mesmo poder impulsão que tinha como jogador. Neste salto, neste momento de grande felicidade, está toda a equipa, toda a estrutura do FC Porto"